Grünenthal lizensiert Arthrose Schmerzmittel in Japan für bis zu 500 Millionen US Dollar an Shionogi

Aachen (ots) - Grünenthal und Shionogi gaben heute bekannt, dass sie eine

Vereinbarung über die Vermarktung von Grünenthals Arzneimittelkandidat

Resiniferatoxin ("RTX") in Japan abgeschlossen haben - Shionogi erhält die

Exklusivrechte für die Vermarktung des Produkts zur Behandlung von Schmerzen im

Zusammenhang mit Kniearthrose.



RTX befindet sich derzeit in der klinischen Phase III Entwicklung für die

Behandlung von Patienten mit mäßigen bis starken Schmerzen im Zusammenhang mit

Kniearthrose. Arthrose, eine fortschreitende und oft schmerzhafte

Gelenkerkrankung, ist eine Indikation mit hohem ungedecktem medizinischen

Bedarf. Im Falle einer Zulassung könnte RTX eine gut verträgliche, nicht-opioide

Therapieoption für Patienten werden, die eine lang anhaltende Schmerzlinderung

und die funktionelle Verbesserung der betroffenen Kniegelenke ermöglicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Shionogi die exklusiven Vermarktungsrechte fürRTX in Japan für einen Gesamtbetrag von bis zu 525 Millionen US Dollar,zuzüglich umsatzabhängiger Zahlungen. Shionogi zahlt von der Gesamtsumme 75Millionen US Dollar zur Unterzeichnung der Vereinbarung und weitereMeilensteinzahlungen in Höhe von 70 Millionen US Dollar noch vor derbehördlichen Genehmigung des Arzneimittelkandidaten. Die Vereinbarung enthältbestimmte Investitionsverpflichtungen für Shionogi zur Vorbereitung undDurchführung der Markteinführung. Die Herstellung und Lieferung von RTX anShionogi wird ausschließlich durch Grünenthal erfolgen."RTX ist ein vielversprechender Arzneimittelkandidat für mehr als 300 MillionenPatienten weltweit, die an Arthrose leiden[1] und eine sinnvolle nicht-opioideTherapieoption suchen", sagt Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer vonGrünenthal. "Mit ihrer etablierten Präsenz, ihren starken kommerziellenFähigkeiten und ihrer großen Erfahrung auf dem Schmerzmarkt ist Shionogi unserbevorzugter Partner, um RTX erfolgreich zu Patienten in Japan zu bringen."RTX ist ein hochwirksamer Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1)Agonist mit einem gut validierten Wirkmechanismus. Ein laufendes klinischesPhase-III-Programm mit Studienzentren in Europa, den USA, Lateinamerika,Südafrika und Japan soll die Marktzulassung für den Arzneimittelkandidatermöglichen. Die Einreichung eines Antrag auf Zulassung ist für 2024 geplant, sodass RTX möglicherweise 2025 auf den Markt kommen könnte. Bei positivem Ausgangdes Phase-III-Programms beabsichtigt Grünenthal, das Potenzial von RTX für dieBehandlung von Arthrose-bedingten Schmerzen in weiteren Gelenken zu untersuchen.Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Arthrose bis zum Jahr 2025 auf