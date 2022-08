JPMORGAN stuft A.P. Moller-Maersk auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samuel Bland

Analysiertes Unternehmen: A.P. Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32000

Kursziel alt: 30800

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach endgültigen Quartalszahlen von 30800 auf 32000 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate der Container-Reederei hätten wenig Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des zwölfprozentigen operativen Ergebnisanstiegs (Ebitda) und der Ankündigung einer ähnlich starken Entwicklung im dritten Quartal habe seine diesbezügliche Jahresschätzung um zehn Prozent angehoben. Seine Anlageempfehlung fuße indes vor allem auf der Bewertung - 0223 und 2024 dürften die Frachtraten deutlich sinken, und beim Ebitda seien Schätzungen über das laufende Jahr hinaus schwierig./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.