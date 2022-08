JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Rückversicherer habe mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung übertroffen und könne in der Schaden- und Unfallversicherung eine beeindruckende Prämiensteigerung vorweisen, schrieb Analyst Philip Kett am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der angehobene Ausblick./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:01 / ET





