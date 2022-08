BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr kann sich weiter über eine außerordentlich hohe Nachfrage freuen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Auftragseingang auf Rekordniveau. Wegen hoher Materialkosten und gestörter Lieferketten hapert es derweil daran, die hohe Nachfrage auch in Gewinne umzuwandeln. An der Börse kam die Nachrichten dennoch sehr gut an.

Wegen der hohen Nachfrage im ersten Halbjahr schraubte Dürr seine Prognose für den Auftragseingang nach oben. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr mit Aufträgen im Wert von 4,4 bis 4,7 Milliarden Euro, wie es am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mitteilte. Zuvor hatte Dürr die Spanne 300 Millionen Euro tiefer veranschlagt.