UBS stuft Adidas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Nach der Vorabveröffentlichung in der Vorwoche seien die Details nun wenig spannend, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Der Fokus richte sich auf die Kommentare des Managements in der Analystenrunde./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 06:11 / GMT

