Für die Aktie des Ölgiganten Exxon Mobil gilt es nun, denn aus charttechnischer Sicht zeichnet sich Ungemach ab.

Der jüngste Erholungsversuch verpuffte. Aktuell nähert sich der Wert einer eminent wichtigen Unterstützung. Sollte es darunter gehen, könnte es noch einmal eng werden.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Exxon Mobil vom 21.06. war eine deutliche Eintrübung des Chartbilds auszumachen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Rücksetzer hat mittlerweile veritable Dynamik aufgebaut. Insofern steht der Ausbau der Abwärtsbewegung zu befürchten. Mögliche Bewegungsziele liegen auf der Unterseite nun bei 84 US-Dollar bzw. 80 US-Dollar. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 93 US-Dollar würde hingegen erst einmal die Wucht der Korrektur brechen und so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Exxon Mobil im Folgenden einen Korrekturboden ausbilden könnte. Kurzum. Die fulminante Rally ging in eine nicht minder fulminant angelaufene Korrektur über. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt weitere Abgaben befürchten. Sollte es unter die 80 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß der Aktie über die 93 US-Dollar hinweg wäre hingegen ein erster wichtiger Teilerfolg, um die Dominanz der Korrektur zu brechen.“



Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Nach dem damals zu beobachtenden Bruch der 93er Unterstützung und dem damit einhergehenden Verlust des bis dahin gültigen Aufwärtstrends geriet Exxon Mobil weiter unter Druck und lief noch einmal die 80 US-Dollar an. Die Aktie bestätigte aber den Unterstützungsbereich von 80 US-Dollar und drehte erneut nach oben ab. Der Vorstoß erlangte ansprechende Dynamik und führte die Aktie noch einmal in Richtung 97+ US-Dollar. Zuletzt ging ihm dann etwas die Puste aus. Aktuell läuft Exxon Mobil wieder den Unterstützungsbereich 92 / 93 US-Dollar an.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn Exxon Mobil diesen erfolgreich verteidigen könnte, anderenfalls würden erneut die 80 US-Dollar in den Fokus rücken. Um auf der Oberseite für klare Verhältnisse zu sorgen, muss die Aktie signifikant über das markante Juni-Hoch (105,5+ US-Dollar) laufen.

Unter fundamentalen Aspekten standen die kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse im Fokus. Exxon Mobil reihte sich hier in die überwiegend starken Ergebnisse seiner Mitbewerber ein. Exxon Mobil gab den Umsatz im 2. Quartal mit 115,681 Mrd. US-Dollar an; nach 67,742 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Nettogewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 17,85 Mrd. US-Dollar; nach 4,69 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.