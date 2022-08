1.HJ 2022: Umsatzwachstum von 6,1 % und EBIT-Anstieg von 19,6 % erreicht; aufgrund späterer ISR-Konsolidierung passen wir unsere Prognosen leicht an; Kursziel: 19,00 EUR; Rating: KAUFEN



In den ersten sechs Monaten 2022 war die CENIT AG in der Lage, die Umsatzerlöse um 6,1 % auf 73,91 Mio. EUR (VJ: 69,63 Mio. EUR) zu steigern. Hier gilt es zu berücksichtigten, dass ein Teil des Umsatzwachstums mit der erstmaligen Konsolidierung der erworbenen ISR Information Products AG (kurz: ISR) zusammenhängt, die für den Monat Juni 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 2,03 Mio. EUR beigetragen hatte. Ohne anorganischen Effekt hätte die CENIT AG einen Umsatzanstieg in Höhe von 3,2 % ausgewiesen.

Parallel zum Umsatzanstieg weist die CENIT AG eine Erhöhung des EBIT um 19,6 % auf 1,12 Mio. EUR (VJ: 0,94 Mio. EUR) aus. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 1,5 % (VJ: 1,3 %). Sowohl beim Umsatz und daraus resultierend auch beim operativen Ergebnis unterliegen die Werte saisonalen Schwankungen. Sichtbar wird dies anhand der EBIT-Entwicklung der ersten beiden Quartale 2022. Während im ersten Quartal noch ein negatives EBIT in Höhe von -0,39 Mio. EUR ausgewiesen wurde, steigerte sich dieses im zweiten Quartal 2022 bereits auf 1,51 Mio. EUR deutlich.



Mit der erstmaligen ISR-Vollkonsolidierung (74,9% der Anteile) kletterten die Minderheitenanteile sichtbar und damit lag das Nachsteuerergebnis, trotz EBIT-Steigerung, mit 0,39 Mio. EUR marginal unter Vorjahreswert (VJ: 0,40 Mio. EUR). Die Vollkonsolidierung der ISR hatte zudem eine spürbare Ausweitung der Bilanzsumme auf 117,72 Mio. EUR (31.12.21: 92,81 Mio. EUR) zur Folge. Einerseits kletterte das Anlagevermögen auf 35,55 Mio. EUR (31.12.21: 10,27 Mio. EUR) und auf der anderen Seite, bedingt durch die Aufnahme von Bankverbindlichkeiten, die langfristigen Schulden auf 34,25 Mio. EUR (31.12.21: 10,08 Mio. EUR). Ein Teil des Kaufpreises (27,93 Mio. EUR) wurde dabei über die neue Aufnahme von Bankkrediten (23,00 Mio. EUR) abgedeckt.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 19,00 Euro