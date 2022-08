--------------------------------------------------------------

Envision Digital

- Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge als Schnellstraße zurKlimaneutralität- EnOS (TM) Net-Zero-Plattform auf der T-Systems Sovereign Cloud- Lösung für energieintensiven Einzelhandel und weitere BranchenEnvision Digital und T-Systems haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben.Sie zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß in Deutschland durch den Einsatz vonKünstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge zu reduzieren. Dafür bietetdie Telekom-Großkundensparte die EnOS (TM) Net-Zero-Plattform von EnvisionDigital auf der T-Systems Sovereign Cloud an. Einzelhändler und Unternehmenweiterer Branchen können so schnell und gezielt den Weg in RichtungKlimaneutralität beschreiten - mit bis zu 15 Prozent weniger Energieverbrauchund entsprechend reduziertem CO2-Fußabdruck.Einzelhandelsgeschäfte haben einen hohen Energiebedarf, besonders imFood-Bereich. Der Carbon Trust schätzt, dass eine 20-prozentige Senkung derEnergiekosten im Einzelhandel eine Rentabilitätssteigerung von 5 % bewirken kann(https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/Retail-energy-efficiency-guide.pdf) . Neben der Reduzierung des Energieverbrauchskonzentriert sich die Partnerschaft auf die Steuerung der Erzeugung und Nutzungerneuerbarer Energien in den Betrieben.Der Fokus der Technologiepartnerschaft liegt vorerst darauf, den Einzelhandel inDeutschland bei der Nutzung der EnOS-Net-Zero-Plattform zu unterstützen. Nebender Senkung des Energieverbrauchs kann damit auch die Erzeugung regenerativerEnergien in den Betrieben optimiert und gesteuert werden.Die EnOS-Plattform umfasst dabei im Einzelnen die Betriebsüberwachung und-optimierung sowie die entsprechende CO2-Messung und das Emissions-Management.Kunden bekommen so durch die Nutzung der Plattform ein transparentes Bild undKontrolle über ihre CO2-Emissionen. Das ermöglicht in der Folge deren sukzessiveSenkung auf Basis von Algorithmen. Auf der Plattform kommen dabei unter anderemintegrierte Wettermodellierungs- und Vorhersagetools zum Einsatz, um die Nutzungerneuerbarer Energien zu maximieren und die Infrastruktur und den Betriebenergieeffizienter zu gestalten.Helen Wohlfarth-Kuhn, VP Cloud Services Sales Germany T-Systems, sagte: "Kundenkönnen bei ihrem Energiemanagement jetzt von der Technologie und Erfahrung vonEnvision Digital profitieren. Das beschleunigt ihren Weg zur Klimaneutralität.