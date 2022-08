ONEKEY definiert mit UNBLOB die IoT-Sicherheit neu / ONEKEY veröffentlicht seine leistungsstarke Firmware-Extraktionssuite als Open-Source

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Mit der Open-Source-Veröffentlichung der neuenExtraktionssoftware "UNBLOB" stellt ONEKEY (https://onekey.com/) derInfosec-Community eine Kernkomponente seiner automatisiertenFirmware-Sicherheitsanalyseplattform zur Verfügung. Damit wird ein neuerMeilenstein gesetzt, um die Sicherheit im Bereich industrieller Steuerungs- undProduktionssysteme sowie vernetzter Geräte auf ein neues Niveau zu heben. UNBLOBist eine genaue, schnelle und einfach zu bedienende Binär-Extraktionssuite.UNBLOB analysiert unbekannte Binärcodes oder Datenblöcke für viele verschiedeneArchiv-, Kompressions- und Dateisystemformate und extrahiert deren Inhaltrekursiv. Mit UNBLOB kann Software bis in die kleinsten Details extrahiert undtransparent dargestellt werden. "UNBLOB ist das perfekte Werkzeug zumExtrahieren und Analysieren von Firmware-Binärcode. In der vernetzten Welt vonheute sind Milliarden von IoT-Geräten im Einsatz, jedes mit seiner eigenenindividuellen Firmware. Wenn sie anfällig sind, stellt jedes einzelne ein Risikofür die gesamte umgebende Infrastruktur dar. Mit der Veröffentlichung von UNBLOBermöglichen wir es professionellen Sicherheitsforschern und Sicherheitsexpertenauf der ganzen Welt, Schwachstellen in industriellen und anderen Produkten undInfrastrukturen aufzudecken und so zur Verbesserung des Sicherheitsniveaus vonindustriellen Systemen und intelligenten Geräten beizutragen", sagt JanWendenburg, CEO von ONEKEY.Globaler Zugang zu IoT-SicherheitONEKEY betreibt die führende europäische Plattform für automatisierteSicherheits-, Compliance- und Software-Supply-Chain-Analysen von IoT-,Industrial IoT- (IIoT) und Manufacturing (OT)-Geräten. Dazu erstellt ONEKEYautomatisch einen digitalen Zwilling auf Basis des Firmware-Images des Gerätes,erstellt eine Software Bill of Materials (SBoM) der enthaltenenSoftwarekomponenten und analysiert diese auf Schwachstellen undKonfigurationsprobleme, die von Hackern ausgenutzt werden könnten. "Wir wollenExperten und interessierten Unternehmen weltweit Zugang zu leistungsfähigenSicherheitstools geben, die ein Höchstmaß an IoT-Sicherheit ermöglichen. OpenSource ist die schnellste und stärkste Gemeinschaft, die den Willen hat,Technologie zu verbessern. Wir möchten den Weg gemeinsam mit den Expertenweltweit gehen und binden sie deshalb bewusst ein, um die besten Werkzeuge fürdie Softwareanalyse bereitzustellen", so Jan Wendenburg von ONEKEY weiter. FürUnternehmen, die nicht über eigenes tiefgehendes Expertenwissen verfügen, bietetONEKEY eine umfassende Full-Service-Lösung an. Damit kann jeder selbstständigFirmware auf kritische Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße untersuchen,