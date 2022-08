Lineares TV und Streaming - "Dream-Team Video" / Ad Alliance Touchpoints 2022 Bewegtbildnutzung ist vor allem TV-Nutzung

Köln (ots) - 4. August 2022 - 63 Prozent der Aktivitäten in Deutschland haben

einen Medienbezug, mehr als ein Drittel (35%) der medialen Aktivitäten entfallen

auf den Konsum von Bewegtbild. Das belegt die Tagesablaufstudie Ad Alliance

Touchpoints , die die Mediennutzung in Deutschland ganzheitlich betrachtet.

Analysiert man diese 35 Prozent noch etwas genauer, zeigt sich, dass TV-Content

mit seinen Reichweiten unschlagbar und alternativlos in der deutschen

Medienlandschaft ist.



Videonutzung in Deutschland - TV bestimmt noch immer was Sache ist