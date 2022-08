Media Broadcast baut 5G Campusnetz im TIP Innovationspark Nordheide

Köln (ots) - Auf einer Fläche von etwa 25 Hektar entsteht in Buchholz in der

Nordheide südlich von Hamburg derzeit der TIP Innovationspark Nordheide. Das

Areal bietet vor allem innovativen und technologieorientierten Unternehmen,

Hochschulen sowie Forschungsprojekten vielfältige Entwicklungsperspektiven.

Wesentlicher Teil der smarten Infrastruktur des Parks ist ein 5G Campusnetz, mit

dessen Planung, Aufbau und Betrieb die Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg

(WLH) GmbH jetzt Media Broadcast beauftragt hat.



In einer gemeinsamen Kooperation streben die WLH GmbH als Flächenentwickler und

Innovationstreiber sowie die Media Broadcast als Ausstatter und Dienstleister

den Aufbau eines Reallabors für Forschung und Entwicklung an. Das 5G Campusnetz

eröffnet dabei den ansässigen Unternehmen und Forschungspartnern ein breites

Spektrum verschiedener Anwendungen. Langfristig betrachtet sollen die

ansiedelnden Unternehmen das 5G Campusnetz optimalerweise dauerhaft im

Regelbetrieb nutzen. Allen weiteren interessierten Unternehmen, Hochschulen und

Forschungseinrichtungen steht das Netz temporär zu Testzwecken zur Verfügung.

Ziel ist es, das 5G Campusnetz nicht nur den Unternehmen vor Ort, sondern allen

innovativen Organisationen für Tests zur Verfügung zu stellen. Die hierfür zum

Betrieb des Campusnetzes erforderliche Lizenz hat die WLH GmbH für den TIP

Innovationspark Nordheide bereits im Jahr 2020 erhalten. Es war eine der ersten

Gewerbeflächen in Deutschland für die eine 5G Campusnetzlizenz vergeben wurde.