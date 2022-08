- Für das bevorstehende Mineralexplorationsprogramm im ARC-Projekt in Grönland werden derzeit moderne Geländewagen (all-terrain vehicles – ATVs) bereitgestellt

- Drei Sherp N1200 ATVs mit maßgefertigten Anhängern ermöglichen eine effiziente und kostengünstige Exploration und werden für zukünftige Programme in Grönland verbleiben

- Die Sherps bieten mehr Flexibilität, einen geringeren Treibstoffverbrauch, einen niedrigeren CO2-Fußabdruck und verlängern die Dauer des Einsatzes vor Ort im Vergleich zu den herkömmlichen Explorationslösungen per Hubschrauber

- Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Einsatz modernster Explorationstechnologie für maximale Ergebnisse und minimale Umweltauswirkungen.

4. August 2022 - GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich, mitteilen zu können, dass für das bevorstehende Explorationsprogramm auf dem Arctic Rift Copper Projekt (ARC oder das Projekt) in Grönland drei hochmoderne Geländewagen (ATVs) eingesetzt werden. Die Sherps werden in Grönland verbleiben und in den kommenden Jahren erhebliche Kosteneinsparungen sowie einen verbesserten Zugang zum Start der Explorationsprogramme ermöglichen.

Der Einsatz der drei speziell entwickelten Sherp N1200 ATVs mit entsprechend angepassten Anhängern demonstriert den innovativen Ansatz des Unternehmens bei der Exploration des ARC. Diese Fahrzeuge stellen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie die Mineralexploration in Grönland durchgeführt wird, und konzentrieren sich auf maximale Ergebnisse bei erheblichen Kosteneinsparungen, erhöhter Flexibilität, minimalem Kraftstoffverbrauch, geringem Kohlendioxidausstoß und geringer Umweltbelastung – bei gleichzeitiger Gewährleistung erstklassiger Sicherheit für alle Mitarbeiter vor Ort.

Der Einsatz der Sherps unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine technisch hochentwickelte, umweltfreundliche Exploration in einem der letzten großen Rohstoffgebiete der Welt, mit einer Strategie, die sich auf eine verantwortungsvolle Exploration und die Entdeckung bedeutender Vorkommen von für die Energieversorgung wichtigen Metallen konzentriert.