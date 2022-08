Großes steht wohl bevor. Zumindest für den deutschen Online-Versandhändler Zalando. Schon im kommenden Jahr will das Unternehmen unter dem Chief Business und Product Officer Jim Freeman den US-amerikanischen Markt erobern. "Project Kangaroo" lautet der Name des anvisierten Sprungs auf den weltweit zweitgrößten Markt für Mode, hinter China.



Gelingt die Expansion, könnte das Unternehmen seine Wachstumsschmerzen endlich hinter sich lassen. Kritiker bemängelten oft, dass Zalando nach seinem Senkrechtstart kaum über den europäischen Markt herauskomme. Drei Millionen US-Dollar will das Unternehmen sich das Projekt kosten lassen.



Ob Zalando am Ende vor Glück schreit, hängt allerdings entschieden davon ab, wie schnell das Unternehmen seine aktuellen Probleme hinter sich lassen kann. Die jüngste Konsumflaute hatte den Online-Modehändler zuletzt stark belastet.