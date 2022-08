MoEngage zum ersten Mal als Nischenanbieter im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Multichannel Marketing Hubs 2022 anerkannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - MoEngage hat die höchste Anzahl an Gartner®

Peer Insights(TM) Reviews im Bereich Multichannel Marketing Hubs, mit einer

Gesamtbewertung von 4,9 von 5.



MoEngage, die Plattform für das Kundenengagement, gab heute bekannt, dass sie im

Gartner® Magic Quadrant(TM) for Multichannel Marketing Hubs Report 2022 als

Nischenanbieter anerkannt wurde. Dies ist das erste Mal, dass MoEngage in diesem

Bericht gewürdigt wird. Zusätzlich zu diesem Magic Quadrant wurde MoEngage auch

als Leader im 2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen

ausgezeichnet.