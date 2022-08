Studie Unternehmen sehen wachsende Potenziale in der Sharing Economy / Über 90 Prozent aus den Bereichen Handwerk, Industrie und Dienstleistung wünschen sich langlebige und reparable Produkte (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Das Modell der Sharing Economy bietet für die Mehrheit der

Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland diverse Vorteile und

Wachstumspotenziale. Im Zentrum stehen veränderte Wertschöpfungsketten und der

nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Trendstudie von

Professor Peter Wippermann, die im Auftrag des Textildienstleisters Mewa

durchgeführt wurde.



In einer repräsentativen Online-Befragung von 1.043 Personen zwischen 16 und 60

Jahren und 576 Entscheidern aus Unternehmen gaben 71 Prozent der befragen

Führungskräfte aus Industrie und Handwerk an, sie "wollen durch Sharing

Ressourcen effektiver nutzen, um auf den Klimawandel zu reagieren." 68 Prozent

der Generation Y (25 bis 42 Jahre) sagen: "Mich interessiert das Thema Sharing,

weil es ein neues ökonomisches und ökologisches Wirtschaften ermöglicht." Nur

zehn Prozent aller Entscheiderinnen und Entscheider nutzen "grundsätzlich keine

Sharing-Angebote".