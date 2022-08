Beeindruckende Rednerliste beim auto motor und sport KONGRESS 2022 in Stuttgart

Stuttgart, Deutschland (ots) - Der auto motor und sport KONGRESS ist als

wichtiger Meinungsaustausch für Wirtschaft, Politik und Medien zum Thema

"Mobilität der Zukunft" fest etabliert. In diesem Jahr findet das

Diskussionsforum am Donnerstag, den 22. September 2022 statt - wie gewohnt im

Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) der Messe und mit renommierten

Speakern zum Thema "Mobilität der Zukunft". Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in

diesem Jahr auf "Nachhaltigkeit - eine Strategie und ihre Folgen". Alle Beiträge

können kostenfrei via Livestream

(https://www.ams-kongress.de/?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=thema1)

verfolgt werden.



Zu den Vortragenden gehören neben Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der

Porsche AG und ab September auch Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Luca

de Meo, CEO von Renault S.A.S., Bernd Osterloh als Personalvorstand der Traton

SE, Oliver Hoffmann, Entwicklungschef bei Audi, Markus Schäfer, Mitglied des

Vorstands der Mercedes-Benz Group AG sowie im Talk Formel 1-Legende Sebastian

Vettel.