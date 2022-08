Apothekentour übertrifft Erwartungen - Nächster Halt Hamburg mit mehr Partnerunternehmen

Berlin (ots) - In wenigen Wochen startet die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE

ADHOC und PTA IN LOVE nach der Sommerpause wieder voll durch. Mit an Bord sind

für die verbliebenen vier Standorte drei weitere Partnerunternehmen und auch die

Tour 2023 ist bereits in Planung. Nächster Halt ist am 20. und 21. August der

Schuppen 52 in Hamburg. Dann werden rund 1.000 Apotheker:innen, PTA und PKA

erwartet.



Die APOTHEKENTOUR ist das Event des Jahres für Apothekenteams und schon jetzt

ein grandioser Erfolg. Die Veranstalter haben die Erwartungen von 91 Prozent der

Besucher:innen erfüllt oder sogar übertroffen, wie eine aposcope-Befragung

zeigt. 96 Prozent sind mit der Veranstaltung zufrieden und auch die

spektakulären Locations konnten die Apothekenteams überzeugen. Kein Wunder, dass

fast alle Besucher:innen den Kolleg:innen einen Besuch der APOTEHKENTOUR

empfehlen würden.