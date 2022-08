Enfinity Global schließt langfristige Finanzierung in Höhe von 242 Millionen Dollar für drei in Betrieb befindliche Solarkraftwerke in Japan ab

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Als globale Plattform für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien und Europa entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, einen kohlenstofffreien Fußabdruck zu erreichen und weltweit einen reibungslosen Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen über Enfinity Global finden Sie im Internet: www.enfinity.global .

Anfang dieses Jahres gab Enfinity Global den Erwerb eines 250-MW-Solar-PV-Portfolios in Japan mit einem Unternehmenswert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt, der die Position von Enfinity Global als einer der Branchenführer in dem Land festigte.

„ Aozora freut sich dabei auch über die Möglichkeit, die Solarprojekte von Enfinity Global in Japan zu unterstützen", sagte Hiroki Nakazato, Executive Officer, Head of Environment Business Group. „Aozora wird sich weiterhin auf Finanzierungen konzentrieren, die die Initiativen unserer Kunden zur Entwicklung erneuerbarer Energien und der Energiewende für eine kohlenstofffreie Wirtschaft unterstützen."

„ Nomura ist bestens darauf vorbereitet, Enfinity Global mit Liquidität und Unterstützung bei der Finanzierung dieser wichtigen Solarprojekte zu versorgen", sagte Vinod Mukani, Global Head of Nomuras Infrastructure and Power Finance („IPF") Gruppe. „Nomura freut sich, Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, insbesondere für solche mit hochkarätigen Teams wie Enfinity Global, die die Energiewende zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigen."

TOKYO, 4. August 2022 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitsdienstleistungen, hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 242 Mio. $ (29 Mrd. ¥) für drei kürzlich fertiggestellte PV-Anlagen in Japan mit einer Gesamtleistung von 70 MW gesichert. Die Kraftwerke werden im Rahmen des FIT-Programms für 18 Jahre unter Vertrag genommen. Nomura, ein weltweit tätiges Finanzinstitut, fungierte als Initial Lead Arranger/Sole Bookrunner und die Aozora Bank, eine der führenden japanischen Geschäftsbanken, als Lead Arranger/Agent.

Enfinity Global schließt langfristige Finanzierung in Höhe von 242 Millionen Dollar für drei in Betrieb befindliche Solarkraftwerke in Japan ab

