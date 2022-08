Mobile Payment – jetzt in neuem Index

Die Entwicklung des Mobile Payment Marktes

In den vergangenen Jahren wurde kontaktloses und mobiles Bezahlen immer beliebter. Laut der „Postbank Digitalstudie 2022 – Die digitalen Deutschen“ bezahlen bereits sechs von zehn Deutsche kontaktlos mit Karte, Smartphone oder beidem. Im international Vergleich liegt Deutschland damit jedoch im Mittelfeld. Die Schwedische Nationalbank („Payments Report 2021“) berichtet beispielsweise, dass nur noch rund neun Prozent der Schweden Bargeld für ihre Einkäufe nutzen. In China sind Bargeldzahlungen ebenfalls fast gänzlich aus dem Alltag verschwunden. Mehr als 40% aller Zahlungsvorgänge im stationären Handel und in Restaurants in China werden mittels Smartphone durchgeführt (Quelle: Statista Digital Market Outlook 2022).

Transparente Indexmethodik

Der Solactive Mobile Payment NTR Index wird vom Indexanbieter Solactive AG verwaltet und berechnet. Der Index wurde am 23. August 2018 erstmals ermittelt und soll die Kursentwicklung eines Portfolios von Unternehmen abbilden, die im Bereich Mobile Payment und elektronische Zahlungsabwicklung tätig sind.

Produktlösung

Das Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Mobile Payment NTR Index bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der die Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert (Net Total Return), nach Abzug der Managementgebühr von 1,2 Prozent p.a. ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab.

Basiswert Solactive Mobile Payment NTR Index Produkttyp Open End Index-Zertifikat Emittentin* UBS AG, London Branch Anbieterin UBS Europe SE, Frankfurt Managementgebühr 1,20% pro Jahr Handelsplätze Direkthandel, Börse Frankfurt, Börse Stuttgart WKN | ISIN UBS1P1 | DE000UBS1P12

Quelle: UBS