JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron (früher S&T) auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der österreichische IT-Dienstleister habe trotz der etwas verbesserten Verfügbarkeit von Komponenten das vertraute Bild eines Nachfrageüberhangs mit einem immer weiter steigenden Auftragsbestand gezeigt, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das organische Umsatzwachstum und die operative Ergebnismarge (Ebitda) sähen für das derzeitige Umfeld gut aus./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 01:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.