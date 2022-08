Openbank bietet 0,5 Prozent Tagesgeldzinsen mit dem Willkommens-Konto

Hamburg/Madrid (ots) -



- Mit einem für den Markt überdurchschnittlichen Zinssatz bietet das neue

Tagesgeldkonto 0,5 % Zinsen bis zu einer Höchsteinlagesumme von 100.000 Euro.

- Die Zinsen werden dem Konto monatlich gutgeschrieben.

- Mit dem Tagesgeldkonto erhalten Neukunden auch ein Openbank Girokonto

inklusive der R42-Debitkarte mit zahlreichen Reisevorteilen.



Openbank, die digitale Bank der Santander-Gruppe, bietet Neukunden mit dem

gebührenfreien Willkommens-Tagesgeldkonto ab sofort 0,5 Prozent Zinsen pro Jahr.

Mit einer Einlage von bis zu 100.000 Euro profitieren sie für 12 Monate bereits

ab dem ersten Euro von diesem überdurchschnittlichen Zinssatz. Ab dem 13. Monat

wird das Willkommens-Tagesgeldkonto automatisch zum regulären Openbank

Tagesgeldkonto umgewandelt.





"Wir wollen unseren Kunden unkomplizierte Möglichkeit bieten, ihr Geld bei unsauf einem Tagesgeldkonto sparen zu können", erklärt Steve Langer, MarketDirector für den deutschen Markt bei Openbank. "Gerade in den aktuell unruhigenZeiten bietet unser Angebot eine attraktive Alternative, um Geld sicheranzulegen."Die Zinsen von 0,5 Prozent pro Jahr werden dem Tagesgeldkonto monatlichgutgeschrieben. Kunden können jederzeit auf ihre Einlagen und Zinserträgezugreifen.Um ein Tagesgeldkonto bei Openbank zu eröffnen, erhalten Neukunden der Bankzusätzlich das hauseigene kostenlose Girokonto. Darüber hinaus bekommen sie diegebührenfreie Debitkarte R42, die es ermöglicht, bis zu fünfmal monatlich in derganzen Eurozone und an allen Geldautomaten der Santander-Gruppe weltweit undunbegrenzt kostenlos Geld abzuheben. Die Debitkarte verfügt auch über eineSpendenfunktion, mit der bei jeder Zahlung wohltätige Zwecke unterstützt werdenkönnen. Ebenso bietet die Debitkarte R42 optional verschiedene Reisevorteile,die sich hinzubuchen lassen. So gibt es die Möglichkeit, monatlich weltweit biszu fünfmal kostenlos Geld abzuheben, gebührenfrei in Fremdwährungen zu zahlensowie Reiseversicherungen abzuschließen.Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 3, 22303 HamburgHenning Mönster / Isabella von KöckritzTel.: +49 (0)40 401999-156 / -22E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/5289144OTS: Openbank