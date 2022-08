XORTX gibt Termin für Pre-Phase-3-Meeting bei der US-Arzneimittelbehörde FDA bekannt

- Briefingpaket für das Pre-Phase-3-Meeting wurde eingereicht -

CALGARY, ALBERTA, den 4. August 2022 – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet und auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass infolge des bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingebrachten Antrags für ein Typ-B-Meeting im Vorfeld der dritten Phase (Pre-Phase-3-Meeting) nun ein virtuelles Meeting für den 16. September 2022 anberaumt wurde. Im Vorfeld dieses Meetings hat XORTX der FDA am Donnerstag, den 28. Juli 2022 ein entsprechendes Briefingpaket (Pre-Phase-3 Briefing Package) übermittelt.

Das Unternehmen hat die bisherigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die zu diesem Antrag geführt haben, erfolgreich abgeschlossen und arbeitet nun mit Hochdruck an seinem XRx-008-Programm zur Behandlung der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung („ADPKD“). Zu den F&E-Aktivitäten des vergangenen Jahres im Vorfeld der aktuellen Meetinganfrage zählten die Herstellung von Oxypurinol in klinischer GMP-Qualität, die Fertigstellung der Formulierung des Arzneimittels sowie die Charakterisierung der verbesserten oralen Bioverfügbarkeit von Oxypurinol in Tiermodellen. Das Unternehmen war mit seinen Zulassungsanträgen sowohl bei der FDA als auch bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada erfolgreich und konnte seine Bridging-Studie zur Pharmakokinetik von OXY-XRX-101 einleiten. Dank dieser wichtigen Meilensteine ist XORTX bestens für ein Pre-Phase-3-Meeting mit der FDA gerüstet.

Das „Pre-Phase-3 Briefing Package“ beinhaltet eine aktuelle Zusammenfassung der umfangreichen Arbeiten, die für das XRx-008-Programm und für dieses Typ-B-Meeting durchgeführt wurden. Darüber hinaus enthält das Briefingpaket eine Agenda mit Themen und Fragen zur Erörterung der wesentlichen Entwicklungsschritte, die für den Abschluss der geplanten klinischen Zulassungsstudie und für den Antrag auf Marktzulassung erforderlich sind.

Dr. Allen Davidoff erklärt: „Wir freuen uns, mit dieser Einreichung weitere Schritte in unserem XRx-008-Programm setzen und einen Termin mit der FDA fixieren zu können. Wir glauben, dass die Vorgespräche mit der FDA die optimale und wesentliche klinische Vorgangsweise klären werden, die im Vorfeld der Einreichung eines Zulassungsantrags für ein neues Arzneimittel (NDA) im Hinblick auf weitere Gespräche mit der FDA und die Weiterentwicklung des XRx-008-Programms erforderlich ist.“