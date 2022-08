BERENBERG stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Ross Law

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1

Kursziel alt: 1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Die Resultate des Triebwerksbauers belegten eine weitere Geschäftserholung, auch wenn Umsatz und Ergebnis enttäuscht hätten, schrieb Analyst Ross Law in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für ihn sei die trotz der aktuellen Herausforderungen verbesserte Entwicklung der Barmittel (Free Cash Flow)./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.