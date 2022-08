Berlin (ots) -



- Die einheitliche IT-Management-Plattform wird die Zahl der Mitarbeitenden bis

2022 um 77 Prozent erhöhen.

- NinjaOne erwirbt größere Büroflächen für weiteres Wachstum.



NinjaOne (http://www.ninjaone.com/de/) , die erste einheitliche

IT-Management-Plattform für Managed Service Providers (MSPs) und IT-Profis, hat

im Jahr 2022 ein signifikantes Wachstum im EMEA-Markt erzielt. Die Zahl der

Mitarbeiter:innen bei NinjaOne in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ist

seit Anfang des Jahres um über 70 Prozent gestiegen: von 90 im Dezember 2021 auf

125 im Juli 2022. Bis Ende dieses Jahres wird das Team voraussichtlich über 160

Mitglieder zählen. Bereits heute sind hier mehr als 40 Nationalitäten und über

25 Sprachen vertreten. NinjaOne stellt Geräteüberwachungs- und

IT-Management-Funktionen für mehr als 2.000 Kunden in der Region bereit.





In Berlin, wo sich die EMEA-Zentrale befindet, bezog das Unternehmen Anfang desJahres aus Platzmangel einen neuen, größeren Standort. André Schindler, GeneralManager EMEA bei NinjaOne, kommentiert: "Die EMEA-Region ist ein sehr wichtigerTeil unserer Strategie für den globalen Erfolg. Die Vielfalt der Märkte,Sprachen und Kulturen bietet enorme Wachstumschancen, und ich bin sehr stolz aufalle Ninjas, die unsere Entwicklung gemeinsam mit unseren Partnernvorantreiben."Die Rückkehr ins Büro, IT-Management und Zukunftssicherheit sindHerausforderungen für KundenVon besonderem Interesse für die Kunden von NinjaOne in der EMEA-Region ist dieFrage des IT-Managements in der neuen Arbeitsrealität. Die Bedeutung derCybersicherheit wird zum Beispiel dadurch verstärkt, dass viele Unternehmenfrühere Work-from-Home-Mandate aufgeben und sich stattdessen für eine Rückkehrins Büro oder für hybrides Arbeiten entscheiden. Unternehmen versuchen, ihreRemote-Arbeitsumgebungen effizient, etwa mit der einheitlichenIT-Management-Plattform von NinjaOne, zu verwalten.Während viele nordamerikanische Unternehmen von der sogenannten "GreatResignation", einer von den Arbeitnehmer:innen ausgehenden, freiwilligenKündigungswelle, betroffen sind, stellen die in EMEA ansässigen Kunden vonNinjaOne neue Mitarbeiter:innen ein und nutzen die einheitlicheIT-Management-Plattform, um ihre Geräte schnell und einfach einzurichten und zuüberwachen. Mit Hilfe von NinjaOne machen viele Kunden ihre IT-Umgebungenzukunftssicher und arbeiten an einer Skalierungsstrategie, um in den nächstenJahren effizient expandieren zu können. "Wir selbst wachsen international undfreuen uns über neue Teammitglieder auf der ganzen Welt", sagt Schindler.IT-Unternehmen sind krisenresistent"Wir sind in der glücklichen Lage, als IT-Unternehmen relativ krisenresistent zusein", fügt André Schindler hinzu. "Im Gegensatz zu vielen anderen Gütern undDienstleistungen ist der Bedarf an starken, sicheren und zuverlässigenIT-Produkten von den meisten Marktschwankungen unberührt. Unsere wachsendeFamilie von Ninjas ist einer der vielen Beweise dafür."Als eines der am schnellsten wachsenden und am besten bewertetenIT-Softwareunternehmen schätzt NinjaOne die Vielfalt seiner leidenschaftlichenBelegschaft sehr. "Wir sind stolz darauf, unsere Unterschiede zu feiern und einUnternehmen aufzubauen, das auf Integrität, Integration und Akzeptanz basiert",sagt André Schindler. "Wir nehmen diese Werte ernst, da wir mit einem klarenGo-to-Market-Plan expandieren wollen."Über NinjaOneNinjaOne (https://www.ninjaone.com/de/) ist die führendeUnified-IT-Management-Plattform, welche die Arbeitsweise von IT-Teamsvereinfacht. Mit NinjaOne können MSPs und IT-Expert:innen alle ihreEndpunkt-Management-Aufgaben innerhalb einer schnellen, modernen und intuitivenPlattform automatisieren, verwalten und Probleme beheben. Dies verbessert dieEffizienz der Techniker:innen und steigert die Kundenzufriedenheit. NinjaOneunterstützt über 9.000 Kunden auf der ganzen Welt und wird für seinenerstklassigen Kund:innensupport immer wieder zum Testsieger gekürt. NinjaOnewurde als Preferred Vendor in der Kategorie Software mit dem Channel ExcellenceAward 2022 sowie als beste Systemhaus-Software mit dem ICT CHANNEL Awardausgezeichnet.