München (ots) -- Konjunktursorgen haben Inflationsbefürchtungen überflügelt- Zinsprognose: In den nächsten Wochen gleichbleibende Zinsen, im weiterenJahresverlauf wieder moderate Steigerungen erwartet- Prognose bis Jahresende rund 3,5 bis 4 ProzentImmobilienkäufer und -käuferinnen mit Finanzierungsbedarf können etwas aufatmen.Nach dem Rekordanstieg der zehnjährigen Konditionen im ersten Halbjahr auf rund3,4 Prozent in der Spitze haben die Zinsen im Verlauf des Julis mit mehr alseinem halben Prozentpunkt merklich nachgegeben - trotz der historischenLeitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 21. Juli. Grund dafürsind die Rezessionsbefürchtungen. "Die Leitzinserhöhungen waren schon zuvorweitgehend eingepreist. Zuletzt haben die Konjunktursorgen dieInflationsbefürchtungen überflügelt. Das hat den aktuellen Zinsrückgangbewirkt", sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG,Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Interhyp geht voneinem Zwischentief aus und erwartet in den kommenden Wochen ein ehergleichbleibendes Niveau. "Im weiteren Jahresverlauf erwarten wir aufgrund derInflation und der Erwartungen an die weitere straffere Geldpolitik wiederleichte Steigerungen", so Mohr. Auch die meisten von Interhyp monatlich imBauzins-Trendbarometer befragten Expertinnen und Experten halten dieGegenbewegung bei den Zinsen für ein kurzfristiges Phänomen. Bis Jahresendeprognostizieren die meisten ein Zinsniveau von 3,5 Prozent, einige wenige haltenauch 4 Prozent für möglich.Deutliche Schwankungen seien aber weiterhin möglich. "Ob an den Börsen oder denAnleihemärkten: Die sichtbaren Schwankungen bei den Kursen und Renditen in denvergangenen Wochen zeigen die Nervosität der Markteilnehmer eindrucksvoll", sagtMirjam Mohr. Interhyp empfiehlt Käuferinnen und Käufern und allen, die bauenwollen, das Zinsniveau weiter zu verfolgen, und, wenn möglich, das momentangünstige Zinsniveau für sich zu nutzen. Die grundsätzliche Entscheidung für eineImmobilie sollte aber nicht vom Zinsniveau abhängig gemacht werden. Finanzierungund Immobilie müssen zu der eigenen Lebensplanung passen. Das gelte auch für denKaufpreis und die finanziellen Möglichkeiten, die mit Blick auf Rekordinflationund steigende Energiepreise zusätzlich strapaziert werden.Notenbanken halten trotz Rezessionsängsten an Straffung festObwohl die Volkswirtschaften vieler Länder angesichts des Ukraine-Kriegs, derCorona-Pandemie und weltweiter Lieferschwierigkeiten am Rande einer Rezessionstehen, haben die Notenbanken mit Blick auf die Rekordinflation zuletzt