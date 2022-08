xx Foundation listet xx coin (FOTO)

George Town, Cayman Islands (ots) - Nachdem Ende letzten Jahres das xx network(https://xx.network/de/) im MainNet gelauncht wurde und Anfang dieses Jahres derxx messenger (https://xx.network/de/messenger/) seinen Weg in die App-Storesdieser Welt gefunden hat, listet die xx Foundation nun den xx coin auf MEXC(https://www.mexc.com/de-DE) . Ein logischer nächster Schritt, der von derglobalen xx Community bereits herbeigesehnt wurde und das dApp-Universum auf demxx network anfeuern soll. DApps sind dezentrale Applikationen, die letztlich vomEnd-User wie jede andere App genutzt werden können. Das xx network zeichnet sichdurch seine Quantensicherheit und den Schutz der Metadaten seiner Nutzer aus.Alle xx coin-Wallets sind mit quantensicheren Sicherheitsschlüsseln versehen. Sosind die Assets aller Nutzer:innen im Falle eines Angriffs durch Quantencomputerjederzeit geschützt.Mit dem xx coin kann das xx network jetzt umfassend genutzt und zum Aufbaueigener sicherer Applikationen verwendet werden. Das xx network setzt aufNominated Staking, um allen xx coin-Inhaber:innen einen Anreiz zu geben, sich ander Netzwerksicherheit und Netzwerk-Governance zu beteiligen. Darüber hinausunterstützt das Design von xx Consensus schnelle Transaktionsgeschwindigkeitenbei niedrigen Gebühren und geringem Energieverbrauch.Sowohl die Aspekte Identität, Kommunikation als auch Transaktionen sindinzwischen auf dem Netzwerk vertreten. Nutzer:innen können so ihre eigenen Datenund Nachrichten dezentral und quantensicher verwenden. Auch der Austausch vonWerten kann auf diese geschützte Art und Weise erfolgen.xx network Gründer und Krypto-Koryphäe David Chaum sagt: "Unser Ziel ist es,Menschen die Hoheit über die eigenen Daten und die Kontrolle über ihr eigenesLeben zurückzugeben. Sowohl in der Kommunikation als auch bei der Transaktionvon Werten. Der xx coin bietet nun endlich die Möglichkeit, sich dieser Missionanzuschließen, Teil des xx networks zu werden und seine eigenen dAppsanzubieten. Somit können Nutzer:innen einen Mehrwert bieten, der über denAustausch von Werten hinausgeht und einen realen Einfluss auf unsere Zukunft undunsere Daten haben kann."Pressekontakt:Eva StepkesPIABO PR GmbH+49 174 6470 547mailto:xxnetwork@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160035/5289273OTS: xx network