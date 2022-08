(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz, Einschätzungen von Analysten, Kurs.)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat im zweiten Quartal seinen Schwung vom Jahresanfang mitgenommen. Außerdem profitierte der Konzern von Währungseffekten, weshalb das Management zuversichtlicher für das Gesamtjahr wird. Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis und der Gewinn je Aktie sollen besser ausfallen als bislang gedacht, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Prognose für das Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis aus eigener Kraft bestätigten die Darmstädter. Konzernchefin Belen Garijo zeigte sich zufrieden.

Analystin Emily Field von der britischen Investmentbank Barclays hatte erwartet, dass Investoren den Ausblick honorieren würden. Die Realität an der Börse entwickelte sich allerdings am Donnerstag anders. Anleger zeigten sich unentschieden. Die im Dax -notierte Aktie legte zwar zunächst zu, drehte dann aber ab und schwankte gegen Mittag mal leicht im Plus, mal leicht im Minus. Zuletzt notierte sie bei 184,80 Euro. Damit verläuft ihre Erholung weiter stockend, mit der sie versucht, sich von ihrem Tief im Juni bei gut 153 Euro zu erholen. 2022 steht bislang ein Minus von rund 19 Prozent auf dem Kurszettel.