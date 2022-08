Essen (ots) - Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres kann die

Sicherheitswirtschaft ein rundes Jubiläum feiern. Der Ausbildungsberuf zur

Fachkraft für Schutz und Sicherheit besteht seit 20 Jahren. Rund 11.500 junge

Menschen haben in diesen zwei Jahrzehnten ihre Ausbildung erfolgreich

abgeschlossen - davon allein über 800 Nachwuchskräfte bei KÖTTER Security. Mit

dem aktuellen Ausbildungsjahr 2022/23 starten zahlreiche weitere junge Frauen

und Männer bei dem Familienunternehmen in diesem und anderen Berufen ihre

Karriere. Darüber hinaus wird an einigen Standorten weitere Verstärkung gesucht.



Die Qualifizierung in der Sicherheitsbranche wurde 2002 unter maßgeblicher

Mitgestaltung des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW) neu geordnet.

"Die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit gilt zurecht

als ein Meilenstein mit Blick auf die Forcierung des Ausbildungsangebots in der

Sicherheitswirtschaft", erläutert Kathrin Kerkmann, Leiterin Personalentwicklung

bei der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden KÖTTER GmbH & Co. KG

Verwaltungsdienstleistungen. "Ihre Einführung war Reaktion auf die immer

anspruchsvoller werdenden Sicherheitsaufgaben, womit der Ausbildungsberuf zum

einen Symbol für die Professionalisierung des Sicherheitsgewerbes und zum

anderen eine wichtige Antwort auf den stetig steigenden Arbeits- und

Fachkräftemangel ist."





Denn der Beruf zielt auf die Ausbildung künftiger Fach- und Führungskräfte abund ist damit auch ein Instrument, um geeignetes Personal für die immerkomplexer werdenden Tätigkeiten zu gewinnen. Ausbildungsinhalte sind u. a. dieEntwicklung von Sicherheitskonzepten aus modernster Technik und personellerSicherheit, Rechtsgrundlagen sowie die Themen Personaleinsatzplanung undQualitätssicherung.2008 wurde auf BDSW-Initiative mit der Servicekraft für Schutz und Sicherheitzusätzlich noch ein zweijähriger Ausbildungsberuf auf den Weg gebracht, in demKÖTTER Security seitdem ebenfalls ausbildet.Die Ausbildungsbetriebe der KÖTTER Unternehmensgruppe bieten darüber hinaus einbreites Ausbildungsspektrum. Hierzu gehören neben den beiden o. a.Sicherheitsberufen folgende weitere acht Ausbildungsberufe:Personaldienstleistungskaufleute, Gebäudereiniger (m/w/d), IT-Systemelektroniker(m/w/d), Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration, Fachinformatiker(m/w/d) für Anwendungsentwicklung, Elektroniker (m/w/d) für Informations- undKommunikationstechnik sowie Kfz-Mechatroniker (m/w/d). Das Familienunternehmenbeschäftigt bundesweit 250 Auszubildende und hat damit die Auszubildendenzahl imzurückliegenden Jahrzehnt kontinuierlich gesteigert.Für das Ausbildungsjahr 2022/23 wird aktuell noch Verstärkung in folgendenBerufen/Städten gesucht: Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w/d) in Dresden,Essen (für die Notruf- und Service-Leitstelle), Fürth, Leipzig, Magdeburg,Philippsburg/Neckarwestheim, Würzburg und Zwickau/Plauen; Servicekraft fürSchutz und Sicherheit (m/w/d) in Hannover und Zwickau/Plauen; Kaufleute fürBüromanagement in Berlin, Frankfurt am Main und Leipzig;Personaldienstleistungskaufleute in Düsseldorf, Duisburg, Hamburg und Hannover;Gebäudereiniger (m/w/d) in Berlin, Essen und Schwerin; IT-Systemelektroniker(m/w/d) in Dortmund und München sowie Elektroniker (m/w/d) für Informations- undKommunikationstechnik in Magdeburg und Stuttgart.Gleichzeitig wurde vor 40 Jahren ein wichtiger Baustein für das heutigeBildungsspektrum in der Sicherheitswirtschaft geschaffen - womit die Branche einweiteres Jubiläum feiert: 1982 wurde für Quereinsteiger in dieSicherheitswirtschaft die Fortbildung zur IHK Geprüften Werkschutz-Fachkraftetabliert. Diese wurde angesichts der Professionalisierung der Branche späterüberarbeitet und im Jahr 2005 durch die Fortbildung zur IHK Geprüften Schutz-und Sicherheitskraft ersetzt.Kontakt: Kathrin Kerkmann, Tel.: 0201/2788-321, E-Mail:mailto:ausbildung@koetter.dePressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112413/5289366OTS: KÖTTER Services