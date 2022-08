Team_ikarus : Es ist leider im Moment so: Wer nicht liefert wird abgestraft. Währungsbereinigtes Wachstum liegt erneut deutlich unter zehn Prozent. Zur Jahresaussicht am Ende des Guidance: Was erwartet Ihr? Ein Highflyer sieht anders aus. Teamviewer ist eher ein Spätstarter. Aber das Unternehmen kommt halt nicht aus dem Quark. Da nützt alles Schönreden irgendwann nichts mehr. Alltime-Low ist in Sicht. Geht wohl auf sechs Euro die Aktie.

CrazyBroker : Es wird wohl noch eine ganze Zeit dauern, bis ich wieder bei Plusminusnull bin, aber warum hier wieder geschmissen wird? Bestimmt ist das Stop-Loss-Fishing zur Eindeckung von Short-Positionen. Man kann von den Zahlen halten, was man will: Unterm Strich haben wir immer noch ein positives Ergebnis und ein Umsatzwachstum.

Stefan8205: Ich finde das Umsatzwachstum eher nicht berauschend. Jetzt kann man zwar sagen, was will man in einer Wirtschaftskrise mehr erwarten. Allerdings hatte ich gehofft, dass Teamviewer von der Krise profitieren kann, da deren Produkte zur Kostensenkung beitragen. Es scheint so, dass Teamviewer von der Energiekrise entgegen meiner Hoffnung genauso wenig profitiert wie von der Coronakrise. Hat irgendjemand eine plausible Erklärung dafür? Fehlt den potenziellen Käufern die Fantasie? Braucht die Remote-Story einfach mehr Zeit? Liegt es an den Sales?