STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 157,64 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 29 Basispunkten. Bis Dienstagvormittag konnte der Euro-Bund-Future auf 159,70 Prozentpunkte zulegen, bevor er wieder den Rückwärtsgang einlegte und am Donnerstagvormittag bei 157,14 Prozentpunkte notiert. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 0,87%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei 0,99%. Mitte Juni erreichte die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe ihr Jahreshoch bei 1,92%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 1,24% auf 1,06% gefallen.

Anlegertrends

Landwirtschaftliche Rentenbank nimmt eine Milliarde Euro auf Die in Frankfurt ansässige Landwirtschaftliche Rentenbank emittiert unter der WKN A3UFV9 eine Anleihe mit Fälligkeit zum 12.07.2032. Das Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro. Die Bank bezahlt ihren Gläubigern einen Zinssatz von 1,90%. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 12.07.2023. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die Landwirtschaftliche Rentenbank das bestmögliche Rating von AAA.