NEW YORK, 4. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Social-Marketing-Software Dash Hudson freut sich, die Ergebnisse einer exklusiven Studie bekannt zu geben, die mit NielsenIQ Omnishopper-Daten durchgeführt wurde.

In dieser Studie nutzte Dash Hudson die von NielsenIQ zur Verfügung gestellten Daten, um die Top-Schönheitsmarken auf TikTok zu bewerten und zu vergleichen, wie diejenigen mit einem hohen Unterhaltungswert in den ersten sechs Monaten nach ihrem Beitritt zu TikTok abgeschnitten haben. Der Entertainment Score - eine patentierte Technologie von Dash Hudson - berechnet auf wissenschaftliche Weise, wie gut ein TikTok das Publikum einer Marke unterhält. Mit diesem Tool müssen sich Vermarkter nicht mehr auf grundlegende Metriken wie Likes und Views stützen, um herauszufinden, welche Arten von Videoinhalten bei ihrem Publikum am besten ankommen.