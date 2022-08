Denn wie P2 Gold meldete, stieß man unter anderem in der Lucky Strike-Zone auf 1,57 g/t Goldäquivalent über eine Mächtigkeit von 24,39 Metern innerhalb eines größeren Abschnitts von 112,77 Metern mit 0,81 g/t Goldäquivalent (0,62 g/t Gold und 0,18% Kupfer). Hinzu kamen 0,80 g/t Goldäquivalent (0,57 g/t Gold und 0,23% Kupfer) über 57,91 Meter, darunter 15,24 Meter mit 1,48 g/t Goldäquivalent!

Diese Bohrresultate sind Teil der letzten 14 Rückspülbohrungen, die das Unternehmen mit dem ersten Bohrprogram 2022 auf Gabbs durchgeführt hatte. Das Projekt liegt auf dem so genannten Walker-Lane-Trend in Nevada. P2 Gold teufte dort weitere Bohrungen ab, auch in der Zone Car Body, die teilweise ebenfalls auf Goldvererzung stießen, teilweise auf Grund der Bodenbedingungen nicht die angestrebte Tiefe erreichen, aber mit schwereren Rückspülbohrern bzw. gleich mit Diamantkernbohren wiederholt werden sollen.

Fazit: P2 Gold, unter der Leitung von CEO Joe Ovsenek, hat 2022 wiederholt starke Bohrergebnisse von Gabbs vorgelegt und damit die sehr erfolgreiche Bohrsaison 2021, mit der man die damals bekannten Ressourcen bereits verdoppeln konnte, noch einmal bestätigt, was zu einem weiteren Ressourcenwachstum führen sollte. Dieses lässt P2 Gold auch in eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu Gabbs einfließen, mit deren Erstellung man jetzt Experten aus Nevada und Ontario beauftragt hat.

Die Arbeiten an der PEA sind dem Unternehmen zufolge bereits fortgeschritten und umfassen neben allen bislang vorliegenden Bohrresultaten auch die im Mai gemeldeten Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen zu Gabbs. In der Studie wird sowohl ein Szenario mit ausschließlich Haufenlaugung als auch ein Szenario mit sowohl Haufenlaugung als auch Vermahlung in Betracht gezogen. Die Ergebnisse dazu werden für das vierte Quartal erwartet.

