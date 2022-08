(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu Plänen für 2023, Streikkosten, Angebot an Piloten, aktualisierte Aktienreaktion.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Streikgefahr und Abfertigungschaos an den Flughäfen ist die Lufthansa in die Gewinnzone zurückgeflogen. Während wenige Meter entfernt die Delegationen des Unternehmens und Verdi um einen Tarifabschluss für das Bodenpersonal rangen, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr den ersten operativen Jahresgewinn seit Ausbruch der Corona-Krise an. Der gerade noch vom Staat gerettete Konzern rechnet für das laufende Jahr jetzt mit einem Gewinn (bereinigtes Ebit) von mehr als einer halben Milliarde Euro. Für 2021 hatte Lufthansa bei dieser Kennzahl einen Verlust von mehr als 2,3 Milliarden Euro bilanziert.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Lufthansa-Aktie legte um mehr als fünf Prozent auf 6,39 Euro zu und gehörte damit auch am Nachmittag noch zu den größten Gewinnern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Damit wurde das Papier zudem rund dreieinhalb Prozent teurer gehandelt als noch zum Jahreswechsel.