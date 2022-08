(Neu: Spekulationen um Verkauf von Segment rund um Privatkundendienste.)

MONTABAUR (dpa-AFX) - Trotz Gegenwinds durch neue Kündigungsrechte hat der Internetkonzern United Internet im ersten Halbjahr deutlich mehr Kundenverträge abgeschlossen. Nach Abzug von Kündigungen stieg die Zahl um 290 000 auf knapp 27 Millionen kostenpflichtige Verträge, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Auch Umsatz und operativer Gewinn entwickelten sich so wie von Analysten erwartet. Dennoch ging es für die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 am Vormittag bergab, bevor neue Nachrichten zu einem möglichen Verkauf die Aktie stützten.

Die Papiere des Konzerns gaben zunächst als größter Verlierer im MDax am Vormittag rund 3 Prozent nach. Mit 24,75 Euro erreichte die Aktie ein neues Tief seit dem Jahreswechsel. Auch Aktien von 1&1 notierten mit 16,24 Euro so niedrig wie noch nie im laufenden Jahr. Das entsprach einem Minus von rund 2,2 Prozent zum Vortag. Seit Jahresbeginn summierten sich die Verluste bei 1&1 auf rund 32 Prozent, bei United Internet waren es etwa 29 Prozent. Am frühen Nachmittag drehten beide dann leicht ins Plus.