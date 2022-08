ESSENBACH (dpa-AFX) - Die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke muss aus Sicht der Union noch im August vom Bundestag beschlossen werden. Berücksichtige man die Bestelldauer für neue Brennstäbe mit bis zu 15 Monaten, sei klar, warum, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstag nach dem Besuch des Atomkraftwerkes Isar 2 bei Landshut in Bayern. "Wenn wir im September sind, wird es kritisch, wenn wir an Weihnachten sind, ist es unmöglich."

Auch CSU-Chef Markus Söder sagte: "Es ist endlich an der Zeit zu handeln. Deutschland kann nicht weiter Zeit vertrödeln, wenn es um die wichtige Energieversorgung geht." Deutschland sei in einer Energienotlage mit einem existenziellen Gasproblem bis Mitte 2024. "Es zählt jeder Tag." Söder warf der Bundesregierung erneut vor, in der Energiedebatte mit Unwahrheiten zu arbeiten. Es stimme nicht, dass ein Weiterbetrieb der Meiler nicht möglich sei. Auch hinke Bayern bei den Erneuerbaren Energien nicht anderen Ländern hinterher.