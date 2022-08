Check-up für eine Zukunft bei Mercedes-Benz in Frankfurt/Offenbach (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Autos mit dem Stern haben eine große Faszination

für viele junge Menschen. In den Startlöchern zum Ausbildungsberuf macht es bei

dieser Begeisterung Sinn, sich auch beruflich mit ihnen zu beschäftigen.

Mercedes-Benz (https://group.mercedes-benz.com/karriere/jobsuche/) steht schon

immer für Qualität, überragendes Fahrgefühl und Innovation.



Während der Ausbildung bei Mercedes-Benz lernen Auszubildende (m/w/d) alles, was

sie in einem zukunftsorientierten Beruf brauchen. Damit das erworbene Know-how

auch im Berufsleben nicht an Substanz verliert, sorgt Mercedes-Benz für viele

Weiterbildungsmaßnahmen, Workshops und praktische Einsätze in verschiedenen

Fachbereichen. Moderne Autos, innovative Zukunftstechnologien und das Arbeiten

und Lernen im Team ist das, was Auszubildende bei Mercedes-Benz erwartet - auch

und besonders im am Standort Frankfurt/Offenbach.