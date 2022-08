Es ist Ferienzeit in Deutschland. In jedem Bundesland sind nun Schulferien und damit steht für viele Familien der gemeinsame Jahresurlaub nun auf dem Programm. Während die Reise-Branche in der Corona-Krise nahezu komplett stillstand, erwacht sie nun wieder aus ihrem Lockdown-bedingten Dornröschenschlaf. Laut einer aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen wollen wieder 61% der Deutschen in diesem Jahr in den Urlaub fahren.

Aller Inflation zum Trotz – das Geld für den Urlaub sitzt locker. Ein Viertel der Europäer wollen mehr als 2.000 Euro für den Urlaub ausgeben. Im Vorjahr saß der Geldbeutel nur bei 19,1% der Befragten so locker. Urlaub in Deutschland steht für viele Bundesbürger an erster Stelle. Dahinter lockt das europäische Ausland. Vor allem Spanien, Italien, die Länder Skandinaviens und die Türkei stehen hoch im Kurs. Daneben planen knapp 14% der Deutschen eine Reise nach Übersee.

Fazit: Von der – nach Corona – neu entdeckten Reiselust profitieren viele Branchen und Unternehmen. Unsere Favoriten beim Thema „Urlaubsaktien 2022“ stellen wir in FUCHS-Kapital näher vor.

