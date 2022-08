Holoswim kündigt die Markteinführung der nächsten Generation von AR Smart Swim Goggles an

Hongkong (ots/PRNewswire) - GUANGLI team, ein Hightech-Unternehmen, das sich auf

AR-Produkte für Verbraucher konzentriert, hat gerade die Markteinführung von

Holoswim 2 - AR Smart Swim Goggles bekannt gegeben. Diese innovative,

technologiegestützte Schwimmbrille bringt das Schwimmen in die Zukunft und ist

jetzt auf Kickstarter erhältlich: https://bit.ly/3QePwu2



Holoswim wurde für intelligentes Schwimmen entwickelt und ist eine AR-verstärkte

Schwimmbrille für Schwimmer, vom Profi bis zum Hobbyschwimmer. Ob Sie mit Zielen

trainieren, schwimmen, um fit zu werden, oder einfach nur Runden zählen - dank

der eingebauten intelligenten Sensoren und fortschrittlichen Algorithmen erkennt

Holoswim 2 die Live-Metriken aller Schwimmarten und zeigt die Daten in Echtzeit

auf der Schwimmbrille an. Die AR-Daten werden einfach und übersichtlich auf

einem transparenten holografischen OLED-Display angezeigt, so dass der Benutzer

seinen Fortschritt beim Schwimmen sehen kann.