Realty Income Earnings-Update – Monatszahler auf Shoppingtour – Mit 4,1% Dividende ein Kauf?

Die Realty Income Aktie ist mit einer ansehnlichen Dividende von über 4 Prozent bei monatlicher Ausschüttung unter Dividendenfans sehr beliebt. Mittwochabend veröffentlichte das Management die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal. Die Zahlen erfüllten die Erwartungen, aber dennoch ist der Aktienkurs am nächsten Handelstag trotz einer freundlichen Börse um 1,1 Prozent gefallen. Was Kurs und auch die Dividende in Zukunft belasten könnte, verraten wir dir in diesem Earnings-Update

