FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag über 1,02 US-Dollar gestiegen. Unterstützung erhielt die Gemeinschaftswährung durch die recht freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Am späten Nachmittag notierte der Kurs bei 1,0211 Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen halben Cent weniger gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0181 (Mittwoch: 1,0194) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9822 (0,9810) Euro.

Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Aktienmärkten stützte auch den Euro. Neue Auftragszahlen aus der deutschen Industrie fielen am Morgen zwar schwach aus, allerdings nicht so schlecht wie erwartet. Die Bestellungen gingen im Juni den fünften Monat in Folge zurück. Angesichts der erhöhten Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und einer drohenden Gasknappheit entwickle sich die Nachfrage weiterhin schwach, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.