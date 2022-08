Übergeordnet herrscht seit einem Verlaufshoch bei 349,67 US-Dollar aus Ende November ein intakter Abwärtstrend, dieser drückte die Microsoft-Aktie bis Mitte Juni auf 241,53 US-Dollar abwärts. An dieser markanten Unterstützungszone aus Anfang 2021 versucht sich Microsoft nun an einer Trendwende, der Bodenbildungsprozess zwischen den Jahrestiefs und den Verlaufshochs um 274,77 US-Dollar scheint zunehmend von Erfolg gekrönt zu sein. Kurzzeitig könnte sich ein Long-Investment mit Zielen am übergeordneten Abwärtstrend durchaus noch auszahlen.

Abwärtstrend im Visier

Solange der Bereich um 273,00 US-Dollar verteidigt werden kann, sind auf Sicht der nächsten Tage weitere Zugewinne an 290,00 US-Dollar und darüber an den EMA 200 bei 295,24 US-Dollar vorstellbar. Spätestens ab 300,00 US-Dollar und dem dort verlaufenden Abwärtstrend sollten sich Investoren wieder auf längere Gewinnmitnahmen einstellen. Bis dahin könnte aber ein Investment durchaus Früchte tragen. Ein Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt wäre dagegen bärisch zu bewerten, da diese Linie zuletzt immer wieder für Gewinnmitnahmen sorgte, infolgedessen könnten Abschläge auf 250,00 US-Dollar auf Anleger zu kommen.