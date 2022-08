Prof. Dr. Christoph U. Herborn übernimmt CEO-Funktion in Deutschland (FOTO)

Fulda (ots) - Der Klinikverbund Bergman Clinics erhält mit Prof. Dr. Christoph

U. Herborn einen neuen CEO für die Verwaltung der deutschen Standorte. Er wird

seine Tätigkeit am 15. August 2022 aufnehmen. Bergman Clinics, mit Hauptsitz in

Naarden in den Niederlanden, setzt seine Wachstumsstrategie in Bezug auf die

internationale Positionierung im Bereich hochspezialisierter, planbarer

Behandlungen damit fort.



Nachdem die Bergman Clinics Gruppe mit Arjen Radder zuletzt einen neuen

Gesamt-CEO präsentieren konnte, wird Mitte August nun auch in Deutschland mit

Prof. Dr. Christoph U. Herborn die Geschäftsführung neu besetzt. Der

Aufsichtsrat hat der Ernennung zugestimmt. Prof. C. U. Herborn wird die

Verantwortung für alle Verwaltungsbereiche und Klinikstandorte mit medizinischen

Schwerpunkten in Deutschland übernehmen.