Wirtschaft DAX legt zu - Unternehmenszahlen geben Auftrieb

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.662,68 Punkten berechnet, 0,55 Prozent mehr als am Mittwoch.



Jüngst veröffentlichte Unternehmensdaten aus dem zweiten Quartal hellten die Stimmung der Anleger merklich auf, allen internationalen Unwägbarkeiten zum Trotz. Zalando hatte durchwachsene Zahlen präsentiert, jedoch mit einer optimistischen Wachstums- und Gewinnprognose die Kauflaune angeregt. An der Spitze der Kursliste waren die Werte des Lieferdienstes mit über zwölf Prozent im Plus, weit vor denen von Siemens Healthineers und Hellofresh, die jeweils über zwei Prozent zulegten.





