METRO schließt Übernahme der GÜNTHER-Gruppe ab und erweitert Produkt- und Dienstleistungsportfolio für Großküchentechnik (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Nach Freigabe der zuständigen Kartellbehörden sind alle wesentlichenVollzugsbedingungen zur Übernahme der süddeutschen D. u. E. GÜNTHER GMBH, derHermann Großküchentechnik Hotel- und Gastronomiebedarf GmbH sowie einerMehrheitsbeteiligung an der Siller & Laar Großküchentechnik undGastronomiebedarf GmbH durch METRO erfüllt.- Zum 01. August 2022 besetzten Anselm Berlit und Holger Jenes dieGeschäftsführungspositionen innerhalb der Unternehmensgruppe.- Der GÜNTHER-Unternehmensverbund bleibt weiterhin Teil der PENTAGAST,Deutschlands führendem Zusammenschluss von Gastronomie- undGroßküchenausstattern.- Die Übernahme erweitert das Leistungsportfolio des Großhändlers METRO umProdukte und Dienstleistungen rund um die Gastronomie- undGroßküchenausstattung.- Zu den Konditionen der Akquise wurde Stillschweigen vereinbart.Der im Dezember 2021 gestartete Übernahmeprozess der GÜNTHER-Gruppe, bestehendaus drei auf Profiküchen spezialisierten Unternehmen aus dem süddeutschen Raum,durch eine Tochtergesellschaft der METRO Cash & Carry International GmbH istoffiziell abgeschlossen. Mit der Akquise steigt METRO in den Fachhandel undService rund um die Gastronomie- und Großküchenausstattung ein. Zudem festigtMETRO damit die seit 2019 bestehende strategische Kooperation im Bereich derGroßküchentechnik zwischen METRO Deutschland und PENTAGAST, Deutschlandsführendem Zusammenschluss von Gastronomie- und Großküchenausstattern."Die Zusammenarbeit zwischen dem GÜNTHER-Verbund und METRO eröffnet allenbeteiligten Parteien einen Erfolg steigernden Kompetenzausbau und den Zugang zuneuen Kundengruppen. Dadurch werden unter dem Dach von METRO die Kompetenzen ausden beiden Branchen Food und Technik vereint", erklärt Martin Behle, alsExecutive Vice President zuständig für das deutsche und österreichische METROGeschäft. "Wir begrüßen es sehr, mit der GÜNTHER-Gruppe einen mittelständischen,familiengeführten Unternehmensverbund zu gewinnen. Den besonderen Charakter unddie große Kundennähe dieses Geschäfts wollen wir beibehalten. Für das großartigeTeam an den Standorten als auch für die vielen Kundinnen und Kunden wollen wirunsere Kompetenzen einbringen und der Partner bleiben, den sie seit vielenJahren kennen", bekräftigt Behle.Premium-Marken aus dem Segment der Großküchentechnik und weitereFachhandelsmarkenDie METRO erwirbt die in einem gemeinsamen Verbund von der InhaberfamilieGünther geführten Unternehmen D. u. E. GÜNTHER GMBH, Bergkirchen, Hermann