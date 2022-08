(PLX AI) – Beyond Meat Q2 revenue USD 147 million vs. estimate USD 149 million.Q2 net income USD -97.1 millionQ2 adjusted EBITDA USD -68.8 million vs. estimate USD -60 millionOutlook FY revenue USD 470-520 million, down from USD 560-620 million …

Beyond Meat Slashes Revenue Outlook; Cuts 4% of Jobs

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer