Khiron schließt die Akquisition der Pharmadrug Production GmbH ab und baut damit den Vertrieb von Arzneimitteln in Deutschland auf

Toronto (ots/PRNewswire) - Durch die Akquisition erhält Khiron ein europäisches

EU-GMP-Herstellungs- und Vertriebszentrum für medizinisches Cannabis und andere

pharmazeutische Produkte



- Mit der Akquisition der Pharmadrug Production GmbH erhält Khiron direkten

Zugang zu deutschen Apotheken und erhöht die Bruttomargen für seine Produkte

- Nach Abschluss der Transaktion wird Khiron den Verkauf seiner aktuellen

Produkte fortsetzen und sein Portfolio erweitern. Dabei erwartet das

Unternehmen höhere Bruttomargen und eine stärkere Marktpräsenz mit eigenem

Außendienst und Apothekennetz.





Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN)(OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein weltweit führender Anbieter vonmedizinischem Cannabis in Europa und Lateinamerika, gibt bekannt, dass er dieAkquisition der Pharmadrug Production GmbH ("Pharmadrug GmbH" oder"Zielgesellschaft" ) von Pharmadrug Inc. (CSE:PHRX) abgeschlossen hat (OTC:LMLLF) ("Pharmadrug"). Die Akquisition wurde bereits am 31. Mai 2022 angekündigtund gemäß den veröffentlichten Bedingungen abgeschlossen.Mit dem Abschluss der Transaktion hat Khiron seine Präsenz in Europa um einenEU-GMP-zertifizierten Hersteller und Großhändler erweitert und ein europäischesProduktions- und Vertriebszentrum für Pharmazeutika erhalten. Die Akquisitionist eine optimale Ergänzung für Khiron in Europa und steht im Einklang mitseiner wirtschaftlichen Asset-Light-Strategie. Als eigener Großhändler vonKhiron Europe wird die Zielgesellschaft die Produkte von Khiron direkt andeutsche Apotheken vertreiben, was es Khiron ermöglicht, die gesamteWertschöpfungskette im Land zu kontrollieren und eine höhere Bruttomarge zuerzielen.Mit dieser Übernahme ist Khiron in der Lage, die Erweiterung seinesmedizinischen Produktportfolios mit zusätzlichen exklusiven Blütensorten, dieauf dem Markt nachgefragt werden, und einem THC-dominierten Vollspektrum-Extraktzu beschleunigen, der die medizinischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche deretablierten THC-Isolat-Formulierungen (Dronabinol) mit den spezifischenVorteilen eines Vollspektrum-Extrakts verbindet. Weitere neue Produkte sindbereits in der Pipeline, die das gesamte Spektrum der Therapien mitmedizinischem Cannabis umfassen werden, um für jeden Patienten die richtigeTherapie anbieten zu können, und weitere Details werden bald folgen.Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, erklärte: "Wir freuen unssehr, dass wir nun alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen im Zusammenhangmit der Übernahme und Integration der Zielgesellschaft erhalten haben und