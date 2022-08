HÖHEPUNKTE DER ALZHEIMERʼS ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2022

Die AAIC ist das wichtigste jährliche Forum für die Präsentation und Diskussion der neuesten Alzheimer- und Demenzforschung. Die diesjährige Konferenz fand sowohl virtuell als auch persönlich in San Diego statt und zog über 9.500 Teilnehmer und mehr als 4.000 wissenschaftliche Vorträge an.

„Angesichts rekordhoher öffentlicher und privater Forschungsinvestitionen ist dies eine aufregende Zeit für die Alzheimer- und Demenzforschung", sagte Heather M. Snyder, Ph.D , Vizepräsidentin der Alzheimer-Gesellschaft für medizinische und wissenschaftliche Beziehungen. „Forscher bringen unser Verständnis der Krankheit voran, indem sie Biomarker erforschen, mögliche Wege zur Risikominderung entdecken und daran arbeiten, vielversprechende Behandlungen und Diagnosemittel in die klinische Erprobung zu bringen. Die Alzheimer-Gesellschaft führt den Kampf durch Finanzierung, Einberufung, Veröffentlichung, Partnerschaften, Befürwortung und Dienstleistungen an."

Fortschritte bei den Behandlungen, Ergebnisse klinischer Studien

Die Alzheimer-Gesellschaft hat auf der AAIC 2022 Ergebnisse aus einer Reihe von klinischen Studien vorgestellt. Die Förderung und Unterstützung eines vielfältigen Behandlungsangebots ist für die Verwirklichung der Vision der Vereinigung von einer Welt ohne Alzheimer und andere Demenzerkrankungen von entscheidender Bedeutung. Hier sind zwei Beispiele:

Die EXERT-Studie ist die bisher längste Phase-III-Studie zur körperlichen Betätigung bei älteren Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI). Die Ergebnisse, über die erstmals auf der AAIC 2022 berichtet wurde, sind besonders bemerkenswert, da die Studie während der Covid-19-Pandemie durchgeführt wurde - 80 % der Teilnehmer hielten sich an ihr Übungsprogramm und schlossen die Studie ab. Nach 12 Monaten zeigten die Menschen mit MCI sowohl in der Aerobic-Interventionsgruppe als auch in der Stretching-Gruppe keinen kognitiven Rückgang. Eine Vergleichsgruppe anderer älterer Erwachsener mit MCI zeigte über einen Zeitraum von 12 Monaten einen signifikanten kognitiven Rückgang. Die Ergebnisse von EXERT deuten darauf hin, dass regelmäßige körperliche Aktivität, selbst wenn sie bescheiden oder wenig anstrengend ist, wie z. B. Stretching, die Gehirnzellen vor Schäden schützen kann.