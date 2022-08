8 Rivers Capital LLC ernennt Bob Dudley zum Mitglied des Board of Directors

DURHAM, North Carolina, 5. August 2022 /PRNewswire/ -- 8 Rivers Capital LLC, ein weltweit führender Anbieter von Net Zero Solutions, gab bekannt, dass Bob Dudley dem 8 Rivers Board beigetreten ist. Bob Dudley war von 2010 bis 2020 CEO von BP. Unter Bobs Führung konzentrierte sich der globale Energieversorger auf die doppelte Herausforderung, mehr Energie mit weniger Treibhausgasemissionen bereitzustellen. Bob hatte eine herausragende 40-jährige Karriere bei BP und den Unternehmen, bei denen er vorher beschäftigt war, und in der er eine Vielzahl von technischen, kommerziellen, strategischen, internationalen und leitenden Funktionen innehatte. Bob ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Freeport-McMoRan, einem der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, des Chemieunternehmens LyondellBasell und Vorsitzender der internationalen, von der Industrie geführten, Oil and Gas Climate Initiative.

Bill Brown, Gründer, geschäftsführender Vorsitzender und CTO von 8 Rivers, kommentierte: „Solange ich mich erinnern kann, war Bob bei der Umstellung auf Net Zero der Zeit voraus. Er trieb BP in Bereiche wie Solar- und Windenergie, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Biokraftstoffe, Kohlenstoffabscheidung und saubere Energieversorgung - alles Eckpfeiler der 8 Rivers-Plattform. Mit dieser Art von Führungsqualitäten ist Bob in der Lage, 8 Rivers bei der Definition, Umsetzung und Bereitstellung von Net Zero-Lösungen, die sich die ganze Welt leisten kann, zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die Gewinne aller Endverbraucher zu steigern und gleichzeitig ihren Wert zu erhöhen, indem sie ihr Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis stellen."