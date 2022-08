ACON Investments schließt einen rund 700 Millionen Dollar schweren Fortsetzungsfonds für New Era Cap, LLC ab

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Unternehmen hat ein Rekordwachstum erzielt undist für eine weitere Expansion gut positioniertACON Investments ("ACON"), eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz inWashington D.C., gab heute den Abschluss von ACON Strategic Partners II, L.P.("ASP II" oder der "Fortführungsfonds") bekannt, einen neuenSingle-Asset-Fortführungsfonds mit einem Volumen von ca. 700 Mio. USD imZusammenhang mit der teilweisen Veräußerung der Portfoliobeteiligung von ACONEquity Partners IV ("AEP IV") an New Era Cap, LLC ("New Era Cap" oder das"Unternehmen") sowie einer Erhöhung der bestehenden Beteiligung an New Era Cap.In seiner 102-jährigen Geschichte hat sich das Unternehmen als die weltweitgrößte authentische Kopfbedeckungs- und Lifestyle-Marke im Lizenzsportetabliert. Die kultige Marke New Era Cap ist offizieller Lizenzpartner fürKopfbedeckungen der Major League Baseball, der National Football League und derNational Basketball Association sowie für mehr als 170 weitere lizenziertePartnerschaften für eine Vielzahl von Kopfbedeckungen, Kleidungsstücken undZubehörprodukten.Der von ACON verwaltete Fortführungsfonds wird sowohl von neuen als auch vonfortbestehenden Kommanditisten von ACON unterstützt. Die neuen Investoren werdenvon Apollo, GCM Grosvenor, Hamilton Lane und Neuberger Berman im Namen ihrerjeweiligen verwalteten Fonds angeführt. ACON Investments und ACON EquityPartners IV halten weiterhin bedeutende Anteile an der Gesellschaft.New Era Cap entwirft, vermarktet und vertreibt jährlich über 200 MillionenKopfbedeckungen und Bekleidungsstücke und verzeichnet seit mehreren Jahren einorganisches Umsatzwachstum in Rekordhöhe, das sich in absehbarer Zukunftfortsetzen dürfte. Die Erstinvestition von ACON im Januar 2021 war das erste undeinzige institutionelle Beteiligungskapital des Unternehmens. Das Unternehmenverfolgt weiterhin eine mehrgleisige Wachstumsstrategie, zu der auch der weitereAusbau der über 800 Einzelhandelsgeschäfte in Asien, Mexiko, Lateinamerika undBrasilien sowie das Wachstum der Lifestyle-Kernmarke im Bekleidungsbereich undder DTC-Plattform gehören. New Era Cap wird weiterhin von Chris Koch geleitet,dem CEO in vierter Generation, dessen Urgroßvater, Ehrhardt Koch, New Era Cap1920 in Buffalo, New York, gründete.Ken Brotman, Founding Partner von ACON Investments, kommentierte: "New Era Capstellt eine einzigartige und geschützte Gelegenheit dar, bei der ACON als früherPartner für das Unternehmen und als erstes institutionelles Eigenkapital fürdiese 102 Jahre alte Kultmarke fungierte. Wir fühlen uns geehrt, der