BONN (dpa-AFX) - In der aktuellen Krisenstimmung wollen viele Hausbesitzer in Deutschland laut einer neuen Umfrage an der Modernisierung ihrer Immobilien sparen. 31 Prozent wollen ihre Projekte verschieben, 9 Prozent ganz verzichten, hat das das Umfrageinstitut Yougov in der am Freitag veröffentlichten Befragung von 1023 Hausbesitzern ermittelt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer